تشانغشا.. مؤتمر التوفيق الاقتصادي والتجاري لمعدات البناء في المملكة العربية السعودية

2024-11-12 09:42:35 - المصدر: تشانغشا

في 4 نوفمبر بالتوقيت المحلي، انطلقت فعاليات مؤتمر الصين (تشانغشا) 2024 للتجارة الاقتصادية وتبادل المعدات الإنشائية (السعودية) في الرياض، المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع معرض البناء السعودي الدولي لمواد وتقنيات البناء 2024. نظم هذا الحدث معهد هونان قوهتشونغ للآلات الإنشائية، بالتعاون مع تحالف تصدير الآلات الإنشائية المجددة في هونان وجمعية آلات البناء في تشانغشا (CSCMA). وقع أكثر من 60 من رواد الأعمال من الصين والمملكة العربية السعودية مذكرة تعاون لتعزيز التبادل والتعاون المشترك.

أُقيم مؤتمر التوفيق برعاية السيد وو جيه، المستشار التجاري في السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية. وتم إجراء محادثات مباشرة مع كل من غرفة التجارة الصينية في السعودية، ومجموعة الشرق الدولية السعودية، وشركة لمسة وثيقة السعودية، وREC الرياض، وASTM، والبناء الخليجي، وشركة آية للتجارة، وشركة السعودية WEN X، مما أسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تجارة معدات إعادة تصنيع الآلات الإنشائية، والمعايير وسلسلة التوريد الصناعية، وخدمات الاستثمار، مع الاستفادة الكاملة من مزايا الأطراف المعنية واستكشاف الإمكانات الكامنة للتعاون

نيابةً عن جمعية تشانغشا لآلات البناء (CSCMA) وتحالف تصدير الآلات الإنشائية المجددة في هونان، قدّم يوان تشن، الأمين العام لجمعية CSCMA، ترحيباً حاراً بالضيوف ورواد الأعمال. كما قدّم يان ينغتشي، المدير التنفيذي لغرفة التجارة في هونان بالمملكة العربية السعودية، تعريفاً بالغرفة التجارية وشارك رؤيته عن السوق السعودي، بالإضافة إلى تجارب التعاون المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة بين الصين والسعودية.

في جلسة الترويج، قدّم تشين كانغ، نائب الأمين العام لتحالف تصدير الآلات الإنشائية المجددة في هونان، عرضاً عن نطاق أعمال التحالف وميزات التنظيم الخاصة بمنتجاته وخدماته الرئيسية.

في المؤتمر، وقّعت غرفة التجارة لمقاطعة هونان في المملكة العربية السعودية وتحالف صناعة تصدير معدات إعادة تصنيع الآلات الإنشائية في مقاطعة هونان اتفاقية تعاون استراتيجي، كما وقّعت شركات الآلات الإنشائية في تشانغشا، الصين، اتفاقية طلب شراء مع الشركات المحلية. كما تم عقد حفل الافتتاح، وشاركت كل من جمعية CSCMA وتحالف تصدير الآلات الإنشائية المجددة في هونان في الحدث.

إن النجاح في عقد هذا المؤتمر للتبادل الاقتصادي والتجاري قد عمّق من إمكانيات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وساهم في تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين تشانغشا والمملكة العربية السعودية بشكل أكبر.