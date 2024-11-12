للمرة الثالثة منذ فجر اليوم.. المقاومة الإسلامية تضرب بعمق الأراضي المحتلة

2024-11-12 09:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، استهداف هدف حيوي في شمال الأراضي المحتلة للمرة الثالثة بواسطة الطيران المسير، نصرة لفلسطين ولبنان.

وقالت المقاومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2024، هدفاً عسكرياً في شمال الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى "فصائل المقاومة العراقية" بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، إضافة لأهداف إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للكيان الصهيوني في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، استهداف هدف عسكري جنوبي إسرائيل باستخدام الطيران المسير.