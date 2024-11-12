2024-11-12 09:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، القاء القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات وتدمير عدة مضافات لتنظيم داعش بأنحاء متفرقة من العراق.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "تم القاء القبض على احد الإرهابيين والذي يعمل بمنصب عسكري في عصابات داعش في محافظة الانبار".

وأضاف أنه "وفي اطار جهودنا المستمرة في مكافحة آفة المخدرات تم القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة".

وأوضح الجهاز أنه "نفذ عملية انزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وانفاق وكهوف في محافظة كركوك اسفرت عن تدمير (7) مضافات".

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب في بيانه أن "عملياته مستمرة ضد فلول التنظيم الإرهابي بوتيرة متصاعدة في أنحاء البلاد المختلفة".



