الإطاحة بإرهابي ومتاجر بمادة الزئبق في بابل وضبط 4 تجار مخدرات في محافظات اخرى

2024-11-12 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن الإطاحة بإرهابي ومتاجر بمادة الزئبق في بابل وضبط 4 تجار مخدرات في محافظات أخرى.

وقالت في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "وبجهد استخباري عالي تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل من الإطاحة بعنصر إرهابي مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب ، وذلك من خلال تواجده في قضاء المسيب بمحافظة بابل حيث تم تسليمه الى جهة الطلب أصوليا".

وأضافت أنه "وبمتابعة ميدانية لعصابات الجريمة المنظمة استطاعت مفارز مديرية بابل من ضبط متهم يقوم بالمتاجرة بمادة الزئبق حيث عثر بحوزته على (5 كيلو غرام ) من هذه المادة كان يروم بيعها بمحافظة بابل"، مبينة أنه "تم ضبط المتهم من خلال نصب كمين محكم في ناحية الاسكندرية من قبل مفارز المديرية وقوة امنية أخرى".

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن "مفارزها ألقت القبض في عمليات منفصلة على أربعة تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود في محافظات بغداد والمثنى والديوانية ، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأكدت أنه "تم ضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة مختلفة وتم مصادرتها وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة أصوليا".



