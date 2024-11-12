2024-11-12 11:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، القبض على عدة متهمين وضبط أسلحة بعملية استباقية مشتركة واسعة النطاق شرقي بغداد.

وقال الناطق الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "وفق جهد استخباري وامني مميز، تمكنت قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري وقوة من لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية وفوج مغاوير الفرقة السادسة جيش عراقي، من تنفيذ عملية استباقية واسعة في مناطق حي طارق والحميدية وسبع قصور شرق بغداد".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن القاء القبض على 5 متهمين بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة غير مرخصة وضبط ( 3 بنادق كلاشنكوف، 2 رمانة يدوية، 7 مخزن عتاد، 3 مسدسات، أدوات للتعاطي، كمية من مادة الكريستال، حبوب مخدرة مختلفة الأنواع، معامل مخالفة، أجهزة موبايل مختلفة الأنواع، مواد أخرى)"، مؤكدا أنه "تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".



