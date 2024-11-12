2024-11-12 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد الإرهابيين وتاجري مخدرات، وتدمير عدة مضافات في عمليات متفرقة.وذكر بيان للجهاز، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية في جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين، الذي يعمل في منصب ما يسمى (عسكري) في عصابات داعش الارهابية في محافظة الأنبار".وفي إطار الجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات، أضاف البيان، أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة".وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عملية إنزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وأنفاق وكهوف في محافظة كركوك، أسفرت عن تدمير (7) مضافات لداعش الإرهابي".