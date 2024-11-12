"مبالغ فيها".. وزير الكهرباء يوجه بالتحقيق بارتفاع فواتير الكهرباء

2024-11-12 11:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية شكاوى تقدم بها مواطنون في محافظة البصرة بشأن ارتفاع مبالغ فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية.

ونقل بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن الوزير تأكيده، أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، مشدداً على ضرورة تقديم اللجنة نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ تشكيلها.

وجدد الوزير حرص وزارة الكهرباء على متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة اللازمة، وضمان عدالة التسعير وفق الضوابط المعمول بها.