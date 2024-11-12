2024-11-12 11:18:04 - المصدر: ايشان

رشَّح متخصِّصان بالشأن الكروي منتخبنا الوطنيَّ لكرة القدم من أجل تخطي مواجهة الأردن بنجاحٍ والمضي قدماً نحو مواصلة المنافسة على بطاقتَي التأهّل إلى نهائيات كأس العالم (2026). وذكر لاعب منتخبنا السابق شاكر محمود في تصريح لـ(الصباح الرياضي) أنَّ المباراة لا تخلو من الصعوبة، لا سيما أنَّ الفريق الأردني نال وصافة النسخة الأخيرة لبطولة كأس آسيا، […]

ظهرت المقالة “اللعب بأجواء مضغوطة”.. توقعات بشأن مواجهة العراق والأردن غدا أولاً على ايشان.



