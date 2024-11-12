2024-11-12 11:18:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما اشارت إلى تساقط للأمطار وتشكل للضباب. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية صباحاً، كما يتشكل ضباب خفيف […]

ظهرت المقالة توقعات حالة الطقس حتى السبت المقبل: فرص لهطول الأمطار وتشكل الضباب أولاً على ايشان.



