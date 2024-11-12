بارزاني بذكرى ولادتها: كل ما نقدمه للراحلة دانيال ميتران فهو قليل بحقها

2024-11-12 11:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، بمواقف الراحلة دانيال ميتران زوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران لمواقفها تجاه القضية الكوردية، مستذكرا محاولة اغتيالها من قبل نظام البعث عبر سيارة مفخخة بين محافظتي السليمانية وحلبجة في بداية تسعينيات القرن المنصرم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم حفل مرور 100 عام على ولادة دانيال ميتران والتي تعرف بـ"أمّ الكورد" لدعمها وتعاطفها مع القضية الكوردية.

وقال الزعيم الكوردي، إن "الراحلة كانت مطلعة بشكل كبير على معاناة وآلام الكورد، وأنها اول امرأة أوروبية اشاهدها تذرف الدموع على شعب كوردستان"، مردفا بالقول، إن "تلك الدموع اثرت فيّ كثيرا ولن انساها الى الابد".

وأضاف أن "دانيال ميتران كانت تدافع عن حقوق الكورد في المحافل الدولية"، مشيرا الى أنه "بعد الانتفاضة وخلال زيارتها الى اقليم كوردستان حاول نظام البعث اغتيالها عبر تفجير سيارة مفخخة بين السليمانية وحلبجة لكنها نجت باعجوبة، ورغم ذلك واصلت برنامجها وزارت حلبجة".

وتابع بارزاني، إن دانيال ميتران لديها فضل كبير على الكورد، وكل ما نقدمه لها فهو قليل بحقها.