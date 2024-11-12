2024-11-12 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعتبر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، ان نتائج القمة العربية والإسلامية المشتركة، التي عقدت في مدينة الرياض السعودية بشأن أوضاع غزة ولبنان، بأنها "حبر على ورق".

وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن " قمة الرياض لم تأتِ بجديد وهي عبارة عن قمة كلامية انشائية ومخرجاتها ستكون حبر على ورق كحال القمم السابقة، فهي لن تغير من الواقع شيئًا، ودليل ذلك استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان حتى هذه الساعة".

وأضاف، أن" موقف الدول العربية ضعيف جداً تجاه الكيان الصهيوني كون جزء كبير منها مطبع مع هذا الكيان، ولهذا فأن القمم العربية بشأن إسرائيل تكون بلا تأثير حقيقي، والنتائج تكون حبر على ورق والقمم عبارة عن القاء كلمات انشائية دون أفعال حقيقية من قبل تلك الدول على ما يرتكبه الكيان المحتل من جرائم في كل من غزة ولبنان".

وشهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، قمة عربية - إسلامية لمناقشة الأوضاع في غزة ولبنان والمستجدات في المنطقة بحضور قادة دول إسلامية وعربية.

وسجل العراق تحفظه على مفردة "حل الدولتين" في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية التزاماً بالقوانين الوطنية العراقية.

وجاء تحفظ العراق في نص البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية التي عقدت اليوم الاثنين في الرياض.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شارك في القمة، وقال في كلمة إن "الصراع لم ينطلق في (7 أكتوبر 2023) كما يصوره البعض، في تغافل متعمد لعقود من الاحتلال، والتهجير، واغتصابِ الأرض، والتجاوز على الشرائع الدَّوليةِ، وحقوق الإنسان".

وأضاف أن "العدوان الصهيوني المستمر تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وملايين النازحين، جلّهم من النّساء والأطفال، في صورة دموية مسجَّلة بالصوت والصورة، وبتجاهل من الدول الكبرى والمجتمع الدولي".

يشار الى أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة، إنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مضيفا أن "هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين".