زيدان وفيحان يبحثان معالجة الإشكاليات القانونية التي تعترض تنفيذ المشاريع في محافظة بابل

2024-11-12 12:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)،مع محافظ بابل، معالجة الإشكاليات القانونية التي تعترض تنفيذ المشاريع في المحافظة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أستقبل اليوم الثلاثاء، محافظ بابل عدنان فيحان".

وأضاف ان "الطرفين بحثا معالجة الإشكاليات القانونية التي تعترض تنفيذ المشاريع في المحافظة".