2024-11-12 12:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةاعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم، أن القصف الجوي الذي نفذته تركيا على مناطق في إقليم كردستان يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة العراق. وأكد خبراء أن هذه الهجمات، التي استهدفت مناطق مأهولة وخلّفت أضرارًا مادية وبشرية، تعد تحديًا للمعايير الدولية والأعراف الدبلوماسية، مشددين على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية خطوات حازمة لحماية أراضيها ومواطنيها. […]

