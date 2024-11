2024-11-12 12:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت ان يكون الجو بين غائم وغائم جزئيا، وان تشهد المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية نزول امطار رعدية، مع تشكل للضباب في أجزاء أخرى من العراق.

The post طقس البلاد.. تحذيرات من الضباب مع استمرار فرص هطول امطار رعدية appeared first on جريدة المدى.