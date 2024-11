خريجو المجموعة الطبية يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء ببغداد (فيديو)

2024-11-12 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تظاهر المئات من خريجي المجموعة الطبية، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بالتعيين المركزي. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن “خريجي المجموعة الطبية يحتشدون بتظاهرة كبيرة في حديقة الشواف بالمنطقة الخضراء للمطالبة بالتعيين المركزي حسب قانون 6 لسنة 2000”. شاهد الفيديو عبر الرابط ادناه:

