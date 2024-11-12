انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد.. قائمة صباحية

2024-11-12 12:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفا في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن “سعر الدولار في بورصة بغداد بلغ 150,150دينارًا مقابل كل 100 دولار”. وأضاف أن “أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالعاصمة بلغت 151,000 دينارًا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الشراء 149,000دينارًا …

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