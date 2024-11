ذي قار تضع خطة لتخصيص 2000 دونم لإنشاء محطات توليد الكهرباء لتعزيز إنتاج الطاقة

2024-11-12 12:42:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار عن خطة لتخصيص 2000 دونم من الأراضي لإنشاء أربع محطات توليد كهرباء، بهدف تحسين شبكة الطاقة في المحافظة وتلبية الاحتياجات المتزايدة. وكشف معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط رزاق العلي في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أن اجتماعًا عُقد مع مدير إنتاج...

