ذي قار: انطلاق عملية حصاد محصول الشلب لمساحة 7 آلاف دونم

2024-11-12 12:42:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية زراعة ذي قار عن بدء عمليات الحصاد الميكانيكي لمحصول الشلب في مختلف مناطق المحافظة، حيث تم الشروع في حصاد 7 آلاف دونم موزعة بين شمال وجنوب المحافظة. وفي تصريح خاص لشبكة أخبار الناصرية، أوضح مدير الزراعة المهندس محمد عباس أن عملية الحصاد تشمل 5 آلاف دونم...

