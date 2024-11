2024-11-12 12:42:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، عن وضع الحجر الأساس لمشروع إنشاء الشوارع والأرصفة في مدينة الناصرية، موضحا أن المشروع يعد حيويا ومهما بكلفة تتجاوز 20 مليار دينار، ويشمل إنشاء شوارع جديدة ضمن خطة 2023. وأشار الابراهيمي إلى أن المشروع يشمل أحياء مختلفة من المدينة في إطار...

