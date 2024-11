ما حقيقة مطالبة بغداد بالضغط على القوى السياسية في الاقليم؟ سياسي مستقل يجيب

2024-11-12 12:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد السياسي المستقل فائق يزيدي ان دعم تشكيل حكومة وطنية كوردستانية تحتاج الى تدخل الحكومة الاتحادية واستمرارها بقضية المباحثات السياسية بعد الانتخابات التي جرت في الاقليم. وقال يزيدي لـ “عراق اوبزيرفر”، إنه “في حال ترك القوى الكوردستانية تتباحث فيما بينها فلن يكن الامر بالسهل ويتطلب الى المزيد من الوقت”. وأضاف أن “هناك …

