2024-11-12 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

وجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني.

وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ البصرة أسعد العيداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني".

ويحتضن ملعب البصرة الدولي مساء الخميس المقبل، قمة عربية منتظرة، بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره الأردني لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، حيث يمتلك كليهما الرصيد ذاته وهو 7 نقاط، إلا أن الفريق الأردني يتفوق بفارق الأهداف ما يجعلهما يحتلان المركز الثاني مناصفة خلف المتصدر كوريا الجنوبية.