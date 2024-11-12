وكيل وزارة الكهرباء لـ "بغداد اليوم": ساعات التجهيز بأغلب المحافظات 24 ساعة يوميا

2024-11-12 14:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، البدء بالاستعداد المبكر لفصل الشتاء والصيف المقبلين، مبينا ان ساعات التجهيز تصل بأغلب المحافظات هي 24 ساعة يوميا بالوقت الحالي.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "هناك زيادات بالإنتاج وتحسن بالمنظومة"، مبينا أن "الوضع مطمئن حاليا ونصف المحطات أدخلت للصيانة استعدادا للشتاء والصيف وان التجهيز الحالي يأتي من المنظومة الوطنية وليس له علاقة بالربط مع الدول".

وبشأن البصرة ، أوضح وكيل الوزارة ان "التوجيهات تقضي بتجهيز المحافظة ب24 ساعة لخصوصيتها من ناحية الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة والرطوبة".

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت الأحد، (20 تشرين الأول 2024)، مواصلة استعداداتها المبكرة لموسم الصيف المقبل.

وقالت الكهرباء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يواصل عقد سلسلة من الاجتماعات مع ‏شركات نقل وتوزيع الطاقة لمناقشة خطط مبكرة للصيانة وتنفيذ المشاريع بهدف ‏تعزيز تجهيز الطاقة خلال صيف 2025".

واجتمع وزير الكهرباء مع مسؤولي شركتي توزيع ونقل المنطقة الجنوبية بحضور ‏رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد نوري عبد ربه ونائب رئيس اللجنة حسن ‏ورويوش، حيث تم تناول "تخصيصات الخطتين الاستثمارية والتشغيلية, بالإضافة ‏إلى خطوات تنفيذ مشاريع نصب المحطات وتأمين ارتباطاتها ومصادر تغذيتها، ‏كما تم مناقشة توسيع محطات النقل من خلال زيادة محولات القدرة واستحداث ‏خطوط جديدة" وفقاً للبيان.

وطرح فاضل "خلال اللقاء مجموعة من النقاط الأساسية في الخطة، منها بدء ‏تنفيذ المرحلة الأولى من الخطط المدرجة، والتعاقد على المشاريع الضرورية ‏للمحطات الثانوية ومحطات التوزيع, وتشكيل فرق عمل مشتركة بين شركتي النقل ‏والتوزيع لضمان تأمين الإرتباطات ومد الكابلات والمصادر اللازمة".‏

وشدد وزير الكهرباء "على ضرورة الاستمرار في معالجة الإختناقات وتأهيل شبكات ‏التوزيع ومغذياتها, بالإضافة إلى موازنة الأحمال وتأمين المحولات، ووضع ‏إلتزامات زمنية لإنجاز المشاريع".

وأكد وزير الكهرباء، ان "الوزارة ملتزمة بتحسين مستوى الخدمة ‏المقدمة للمواطنين، والعمل بجد لضمان استقرار الطاقة خلال الفترات الحرجة, ‏وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل".



