التراخيص النفطية في البصرة: كارثة بيئية ترفع معدلات السرطان وتخنق السكان

2024-11-12 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصأفاد مختصون في المجال البيئي بأن التراخيص النفطية في محافظة البصرة تسببت في تدهور بيئي خطير، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي بين السكان المحليين. وأشاروا إلى أن انبعاث الغازات السامة من حقول النفط وقلة التدابير البيئية أدت إلى تلوث واسع في الهواء والمياه، ما يشكل تهديداً كبيراً على صحة […]

