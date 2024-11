الأعرجي يختتم زيارته إلى طهران بتأكيد رفض العراق استخدام أراضيه لاستهداف دول المنطقة

2024-11-12 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداداختتم مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، بعد سلسلة اجتماعات وصفها بالمثمرة. وشدد الأعرجي على موقف العراق الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه لاستهداف دول الجوار، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بما يسهم في استقرار المنطقة. وقال الأعرجي، في منشور له على موقع أكس، تابعته (المدى): "اختتمنا […]

