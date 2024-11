2024-11-12 15:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادوجه محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني. وقال ديوان المحافظة في بيان تلقته (المدى)، إن "محافظ البصرة أسعد العيداني وجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل لإتاحة الفرصة أمام المشجعين لحضور مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني". ويحتضن ملعب البصرة […]

