مجلس أمناء شبكة الإعلام يؤكد دعم عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد

2024-11-12 15:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وفد من مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة النزاهة التعاون لخدمة الصالح العام، فيما أكد رئيس المجلس ثائر الغانمي دعم مؤسسات الشبكة عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد.وقدم الوفد الذي ضمَّ كل من رئيس المجلس ثائر الغانمي وعضو المجلس أوسم ماجد غانم، وعضو المجلس ئالان عبد الله، التهاني والتبريكات للدكتور محمد اللامي بمناسبة تسنمه مهام عمله رئيساً للهيأة.وأعرب رئيس المجلس ثائر الغانمي عن "الثقة الكبيرة بهيئة النزاهة بوصفها الحصن المنيع الذي تستند إليه مؤسسات الدولة لأداء عملها بنزاهة وشفافية"، لافتاً الى أن "الإعلام والنزاهة مكملان لبعضهما في مهام مكافحة الفساد والوعي به".وأكد الغانمي "دعم مؤسسات شبكة الإعلام العراقي لعمل الهيأة".بدوره، وصف عضو المجلس أوسم ماجد غانم النزاهة بأنها "ثقافة وسلوك لا بد من نشره قبل أن تكون قوانين يجب تطبيقها"، فيما أكد عضو المجلس ئالان عبد الله "الاستعداد للعمل بشكل تكاملي من أجل تعزيز النزاهة والشفافية".من جهته، أشاد رئيس هيئة النزاهة "بأداء شبكة الإعلام العراقي، لاسيما في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يؤشر وجود جهد حقيقي للمتابعة والتنفيذ فيها" مبيناً أن "رسالة هيأة النزاهة هي إرشادية تصويبية أكثر منها جزائية، وتحرص على العمل بكل مهنية وبما يشيع ثقافة النزاهة في المجتمع والمؤسسات كافة".وقدم رئيس الهيئة "شرحاً عن دور هيئة النزاهة في ايصال الصورة الحقيقية للعراق في مؤشرات النزاهة العالمية"، مؤكداً "الاستعداد للتعاون الوثيق مع شبكة الإعلام العراقي بما يخدم الصالح العام".