2024-11-12 15:55:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، عن موعد افتتاح مشاريع فك الازدحامات المرورية في العاصمة بغداد. قال الصفار إنه ضمن الحزمة الأولى من هذه المشاريع، تم افتتاح المشروع التاسع يوم أمس، الواصل إلى منطقتي السيدية والدورة، مع توقع افتتاح ثلاثة مشاريع أخرى بالإضافة إلى جزء من مشروع جسر الصرافية الثاني، الذي ينتمي إلى الحزمة الثانية، بحلول نهاية العام الحالي. وأوضح الصفار أن مجسر براثا سيكون من بين المشاريع التي ستدخل الخدمة قبل نهاية هذا العام، ليرتفع عدد المشاريع المفتتحة إلى أربعة. كما أشار إلى أن المشاريع التي انطلقت في أواخر عام 2023 وبداية 2024، مثل جسر غزة، جسر الجادرية، ومشروع ساحة الطلائع، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة بالكامل للخدمة بحلول منتصف عام 2025، مؤكداً أيضًا إنجاز مشروع ربط الطابقين بالجسر المعلق خلال العام القادم