2024-11-12 17:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر القت مديرية الهويات وإجازات السلاح في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم لدى تدقيق أسماء المتقدمين للحصول إجازة حيازة وحمل السلاح الناري. وذكر بيان للوزارة، أن “عملية القاء القبض تمت على هذا المتهم بالتعاون مع مفرزة الاستخبارات خلال مراجعته مقر المديرية، وقد تبين انه مطلوب وفق احكام المادة (295) تزوير …

