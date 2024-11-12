المشهداني يدعو الى التعاون المشترك مع بريطانيا بما يحقق مصالح العراق

2024-11-12 17:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024)، مع السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيتشن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم التي تحظى بالاهتمام المشترك.

ودعا المشهداني خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، إلى "ضرورة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين العراق والمملكة المتحدة".