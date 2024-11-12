ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واستقرارها في اربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

2024-11-12 17:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد يوم الثلاثاء، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150250 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 151250 دينارا عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.