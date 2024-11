إضافة الحارس أحمد باسل لقائمة المنتخب الوطني

2024-11-12 17:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر أضاف الجهازُ الفنيّ للمنتخبِ الوطنيّ، اليوم الثلاثاء، الحارسَ احمد باسل إلى قائمةِ المنتخب الوطنيّ لمواجهتي الأردن و عمان ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 . ومن المؤملِ أن يلتحقَ حارسُ مرمى نادي الشرطة بوفد المنتخب الوطنيّ في البصرة اليوم، و يشارك في التدريباتِ المسائيّة التي سيخوضها الأسودُ في مراكز التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضية …

