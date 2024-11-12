المشهداني يدعو لموقف عربي وإسلامي موحد وحازم لدعم غزة ولبنان

2024-11-12 17:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لدعم غزة ولبنان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل سفير دولة قطر لدى العراق سلطان مبارك خليفة الكبيسي، وخلال اللقاء، قدم الكبيسي تهانيه للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب".وأضاف البيان، أن "الطرفين تناولا أبرز القضايا الراهنة في الساحة، وعلى رأسها الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان".ودعا المشهداني، "الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لدعم الشعبين الشقيقين، والعمل على إيقاف الحرب، إضافة إلى تقديم المزيد من المساعدات للمتضررين والنازحين ودعم إعادة الإعمار".