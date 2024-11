2024-11-12 17:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، ان كلفة التعداد السكاني بلغت قرابة نصف تريليون دينار. وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها “عراق اوبزيرفر”، ان “كلفة مشروع التعداد العام للسكان تبلغ ٤٥٩ مليار دينار اي ما يعادل ٣٤٨ مليون دولار بزيادة تبلغ ٥٣٪؜ عن التخصيصات المالية للتعداد في موازنة ٢٠٢٤ والبالغة ٣٠٠ مليار …

The post المرسومي يكشف كلفة التعداد السكاني: قرابة نصف تريليون دينار first appeared on Observer Iraq.