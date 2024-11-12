"الرقم الكبير" يخيف برشلونة من محمد صلاح

2024-11-12 18:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخشى نادي برشلونة من "الرقم الكبير"، قبل اتخاذه خطوة التوقيع مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية موسم 2025، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل دون الحصول على موافقة ناديه.

وأثار صلاح الكثير من الجدل بعد أن ألمح في وقت سابق، بأنه قد يرحل عن "الريدز"، حيث قال لشبكة "سكاي سبورتس": "جئت قبل بداية الموسم، وخضت فترة الإعداد وهناك موسم أخير في عقدي، فقررت الاستمتاع بهذا الموسم"؛ ما أثار تكهنات حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يريد التعاقد مع صفقة جماهيرية في الموسم المقبل، ويعد محمد صلاح على رأس المطلوبين.

وأضافت: "تم وضع قائمة بها محمد صلاح، وليروي ساني، ونيكو ويليامز، ورافائيل لياو، وأخيرًا كفاراتسخيليا، للتعاقد مع أحدهم في الموسم المقبل".

وعن موقف صلاح قالت الصحيفة: "على الرغم من أن محمد صلاح سيكون متاحًا للتعاقد مجانًا، فإن إدارة برشلونة تخشى من الطلبات المادية الكبيرة للنجم المصري".

وأوضحت: "صلاح سيطلب رقمًا كبيرًا خاصة وأن النادي الكتالوني لن يدفع أي أموال مقابل توقيعه، وهو نفس الأمر بالنسبة إلى ليروي ساني، وهو ما تخشاه إدارة لابورتا، التي تريد لاعبًا لا يرهق خزينة النادي".

المصدر: ارم نيوز