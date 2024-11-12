مع الإغلاق.. أسعار الصرف تسجل 151000 دينار لكل 100 دولار في بورصة بغداد

2024-11-12 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها الكبير امام الدينار العراقي، مع اغلاق التعاملات في بورصة الكفاح ببغداد. وسجلت أسعار البيع في محال الصرافة بمقدار 151250 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 دينار مقابل 100 دولار. ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من …

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