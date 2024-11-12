العراق يحصد 10 أوسمة منوعة في بطولة غرب آسيا للقوس والسهم

2024-11-12 18:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ عزز منتخب العراق للقوس والسهم، يوم الثلاثاء، رصيده من الأوسمة الملونةليرفعها لعشرة بواقع ثلاثة ذهبية، وستة فضية، ووساماً برونزياً واحداً في بطولةغرب آسيا.

واختتمتاليوم منافسات بطولة غرب آسيا للقوس والسهم بنسختها الأولى والتي أقيمت في مدينةالقصيم بالمملكة العربية السعودية.

وأسفرتمنافسات فعالية القوس المحدب عن فوز اللاعبة العراقية رند سعد بالوسام الذهبي فيمنافسات الفردي العام بعد إقصاء منافستها من المنتخب السعودي، فيما أحرز اللاعبونعبد الله سعد، وأحمد كريم، وسمير عادل، الوسام الفضي في منافسات الفرقي لفئةالشباب.

وتمكنكل من رند سعد، وعلي حمد، من إحراز الوسام الفضي في منافسات المختلط ، بينما حصلمنتخب الرجال بفعالية "ركيلف" المؤلف من علي أحمد كاظم، وأحمد شاكر، على وسام نحاسي.