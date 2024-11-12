العراق يحصد 10 أوسمة متنوعة ببطولة القوس والسهم لغرب آسيا

2024-11-12 20:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحصد العراق، اليوم الثلاثاء، 10 أوسمة متنوعة ببطولة القوس والسهم في ختام بطولة غرب آسيا والتي أقيمت في السعودية.وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سعد المشهداني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في ختام دورة غرب آسيا الأولى لبطولة القوس والسهم والتي أقيمت في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، حصد العراق 10 أوسمة متنوعة في بطولة القوس والسهم، والتي شاركت فيها منتخبات وسوريا واليمن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وفلسطين والأردن، وأصحاب الأرض المنتخب السعودي".وأضاف المشهداني، أن "منتخبنا الوطني للقوس والسهم عزز رصيده من الأوسمة الملونة لتصبح عشرة أوسمة بواقع ثلاثة ذهبية وستة فضية ووسام برونزي واحد".وتابع المشهداني، أن "منافسات فعالية القوس المحدب أسفرت عن فوز اللاعبة رند سعد بالوسام الذهبي في منافسات الفردي العام، بعد إقصاء منافستها من المنتخب السعودي، فيما أحرز اللاعبون عبد الله سعد وأحمد كريم وسمير عادل الوسام الفضي في منافسات الفرقي لفئة الشباب، فيما تمكن كل من رند سعد وعلي حمد من إحراز الوسام الفضي في منافسات المختلط".