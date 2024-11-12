السوداني يصل أربيل صباح يوم غد الأربعاء

2024-11-12 20:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، عن موعد وصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أربيل.

وقالت الحكومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، سيستقبل غداً الأربعاء في الساعة التاسعة صباحاً، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال وصوله إلى مطار أربيل الدولي".

وكشف مصدر مطلع، في وقت سابق، عن أبرز القضايا التي سيبحثها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى إقليم كردستان يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أهم ملف سيبحثه السوداني خلال لقاءاته مع المسؤولين وقادة الأحزاب في أربيل والسليمانية، هو قضية التعداد السكاني، وطمأنة الكرد، بخصوص التعداد ومصير الكرد في المناطق المتنازع عليها".

وأضاف، أن "الملف الثاني، هو الاتفاق على قضية صرف الرواتب، وضرورة حسمها بشكل نهائي، من خلال قوائم وجداول شهرية، وبطريقة يتفق عليها الكرد فيما بينهم".

وأشار المصدر إلى، أن "الملف الثالث يتعلق بالصادرات النفطية لإقليم كردستان، وضرورة حل هذه المشكلة بأقصى سرعة، فضلا عن ملف تشكيل حكومة كردستان، وحصة الإقليم من الموازنة".