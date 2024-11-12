صلاح الدين تطلق حملة لمتابعة عمل وكلاء التموينية ورصد المخالفات

2024-11-12 20:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لمراقبة عمل وكلاء التموينية في المحافظة ورصد المخالفات.وقال مدير الرقابة التجارية والمالية في محافظة صلاح الدين حميد خليل مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا إلى توجيهات وزير التجارة، نفذت ملاكاتنا الرقابية- بالتعاون مع ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب وتمويل صلاح الدين- حملة واسعة لمتابعة عمل وكلاء الحصة التموينية (السلة الغذائية) والطحين في محافظة صلاح الدين".وأضاف، أن "اللجنة باشرت مهام عملها في عموم محافظة صلاح الدين، حيث تم تثبيت مخالفات على عمل بعض الوكلاء، فيما تبين أن جميع الوكلاء مستمرون بتجهيز مفردات السلة الغذائية السابعة وحصة الطحين الثامنة والتاسعة".وأشار إلى، أن "المواد المجهزة جيدة جدا ومن مناشئ عالمية وخالية من الإصابة الحشرية وشوائب مواد أخرى".