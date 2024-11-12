2024-11-12 20:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المنتخب العراقي يواصلتدريباته في البصرة تحضيراً لمواجهة منتخب الأردن يوم الخميس المقبل.

وستجريالمباراة في ملعب البصرة الدولي في الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقةً مساءً، ضمنالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وذكرالاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن 26 شاركوا في التدريبات مساء اليوم، همكل من: جلال حسن، وفهد طالب، وأحمد باسل، وحسين حسن، وريبين سولاقا، وحسين علي، وعليفائز، وسعد عبد الأمير، ومصطفى سعدون، وأحمد يحيى، وأمير العماري، وزيد تحسين، وميرخاسدوسكي، وإبراهيم بايش، ومناف يونس، ويوسف الأمين، وفرانس ضياء، ومحمد الطائي، وعليجاسم، ومهند علي، وأحمد ياسين، وزيدان إقبال، وأيمن حسين، وأمجد عطوان، وعليالحمادي، ومنتظر ماجد.

وعلىصعيد متصل، يخوض المنتخب العراقي غداً في الساعة الحادية عشرة صباحاً وحدة تدريبيةرسمية في ملعب البصرة الدولي، وستكون مفتوحة أمام الإعلام في أول 15 دقيقة منها منغير إجراء أي مقابلات.

منجهة أخرى، يعقد غداً في الساعة العاشرة والنصف صباحاً المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب المنتخبالعراقي خيسوس كاساس، وإلى جانبه اللاعب أمجد عطوان، وذلك في قاعة المؤتمراتالصحفية الخاصة بملعب البصرة الدولي، بينما يعقد المؤتمر الفني في الساعة الثانيةوالنصف في فندق "غراند ميللينيوم".