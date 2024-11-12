القبض على المتهم الرئيسي بقتل الشاب "زين العابدين البدري" في واسط

2024-11-12 20:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، القاء القبض على المتهم الرئيسي بقتل الشاب "زين العابدين البدري" في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المفارز التابعة لها القت القبض على المتهم الرئيسي في مقتل الشاب زين العابدين البدري".

وأضافت ان "عملية القبض تمت بجهود مكافحة اجرام واستخبارات ومكافحة إرهاب واسط وبالتنسيق مع القوات الأمنية في أربيل".