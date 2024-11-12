بغداد.. القبض على قاتل وموظف يمتهن كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية

2024-11-12 21:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، بالقبض على قاتل وموظف يمتهن كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية القت القبض على أحد المطلوبين الهاربين والمحكوم بالإعدام وفق احكام المادة 406 بعد اقدامه على قتل امرأة في منطقة الأمين شرقي بغداد".

وأضاف أن "قوة امنية اعتقلت موظفاً في أحد المصارف الاهلية يقوم بالتردد على مراكز الشرطة لغرض كفالة المتهمين مقابل مبالغ مالية ليتسنى لهم الهروب خارج البلاد خاصة المتهمين بدعاوى الصكوك مستغلا وظيفته".



