2024-11-12 21:27:04 - المصدر: ايشان

نهار تل أبيب صار أسود، بسبب الصواريخ والمسيّرات، التي جعلت المستوطنين يبحثون عن ملجئ آمن، للهروب من غضب جنوب لبنان الذي أردى جنود الكيان قتلى وجرحى. ويشهد الكيان، أزمة أمنية واقتصادية، إذ ما زالت صواريخ ومسيرات الحزب، تجوب في سماء الأراضي المحتلة، وتترك أضراراً اقتصادية، جعلت الاحتلال حائراً كيف يواجهها. يومياً، يتلقى الكيان صواريخ […]

ظهرت المقالة نهار أسود على مطار تل أبيب.. صواريخ الحزب ومسيّراته تجوب سماء الكيان أولاً على ايشان.



