مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات جديدة بينها يخص مشاريع الاختناقات المرورية

2024-11-12 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة من القرارات، بينها يخص التعداد ومشاريع فك الاختناقات. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، ان الأخير “ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الملفات …

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