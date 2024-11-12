الأمن الوطني يعلن تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي

2024-11-12 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024)، تنفيذ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي.

وقال الحاكم في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، إن: "جهاز الأمن الوطني استحدث مديرية الاستخبارات المالية خلال العام 2024 وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز".

وأضاف، أن "مهام المديرية تتضمن محاربة ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وتتبع مصادر تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وتتبع جرائم الخطف والقتل التي تستخدم فيها الأموال ومعرفة تحويلاتها ومصادرها".

وتابع الحاكم، أن "المديرية قامت بـ 29 عملية نوعية لمكافحة الاحتيال المالي، تم خلالها إلقاء القبض على شبكة دولية مكونة من 12 شخصا".



