السليمانية.. قرار قضائي باعتقال أصحاب المولدات الأهلية في جمجمال

2024-11-12 23:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قائمقامية قضاء جمجمال في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن صدورأمر قضائي باعتقال أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية في القضاء، بعد قيامهم بإيقافتشغيلها.

وأكدتالقائمقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار صدر بالتنسيق مع السلطاتالقضائية، بهدف ضبط الوضع وتوفير الكهرباء للمواطنين.

ووفقاًلمصادر محلية قالت لوكالة شفق نيوز إن أصحاب المولدات طالبوا بزيادة أسعار الاشتراكالشهري، ويشكون من ارتفاع تكلفة الوقود، مشيرين إلى ضرورة تشغيل المولدات يومياًمن الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الواحدة صباحاً.

ومعتزايد أسعار "الگاز"، تزداد أعباء تشغيل المولدات الأهلية، مما يخلقتحديات في توفير الكهرباء للمواطنين.