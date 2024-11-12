2024-11-12 23:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحذرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، من تشكل الضباب وإنعدام الرؤية خلال ساعات فجر وصباح غداً الأربعاء.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تحذر من تشكل ضباب كثيف وإنعدام الرؤية الافقية خلال ساعات فجر وصباح الأربعاء 13/11/2024 في مناطق شرق وشمال شرق العراق جهة ديالى والسليمانية وأربيل، أما باقي المدن من المتوقع أن تشكل ضباب خفيف إلى متوسط بمدى رؤية أفقي يتراوح بين 2 – 4 كم صباحامن المتوقع ان تتحسن تدريجيا".