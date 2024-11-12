قطيع كلاب سائبة ينهي حياة طفل في كركوك

2024-11-12 23:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ افاد مصدر طبي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قطيعاً من الكلاب السائبةهاجم طفلاً وأنهت حياته بالقرب من منزله شمالي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطفل بعمر خمس سنوات ويدعى (ص، و، غ) وهاجمهقطيع الكلاب بالقرب من منزله في مجمع (مرجان ستي) السكني شمالي كركوك ما تسبب له بنزيفداخلي".

وأضافأن "ذوي الطفل استطاعوا تخلصهم من الكلاب ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارقالحياة".

وتعانيمحافظة كركوك من ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في عموم الأحياء السكنية على الرغممن وجود محمية للكلاب في المحافظة، إلا أن هناك زيادة كبيرة في أعدادها.

كماشهدت العديد من المحافظات في السنوات الأخيرة هجمات للكلاب السائبة أودت بحياةالعديد من الأطفال وتسببت بإصابات بليغة لمن نجا بحياتها منها.