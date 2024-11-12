النائب الفني عمر المولى مثل نينوى.. المالية النيابية تستضيف محافظين بمقرها لمناقشة الموازنة

2024-11-12 23:20:17 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني اليوم الثلاثاء في مقرها، عدداً من المحافظين ونوابهم لمناقشة تعزيز الموارد غير النفطية والموازنة الاستثمارية لعامي 2023-2024.

وحضر الاجتماع النائب الفني لمحافظ نينوى، عمر نامق المولى، نيابة عن محافظ نينوى السيد عبدالقادر الدخيل.





العطواني أكد خلال الاستضافة حرص اللجنة على دعم المحافظات وتأمين الموارد المالية، مشيراً إلى تخصيص 11 تريليون دينار ضمن قانون الأمن الغذائي لتنفيذ مشاريع بالمحافظات. كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع، مثل الالتزامات التعاقدية ونسب الإنجاز، إضافةً إلى تجاوز الموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية.

المحافظ ون بدورهم استعرضوا العقبات التي تعيق تنفيذ المشاريع وطالبوا بزيادة التخصيصات المالية، فيما تعتزم اللجنة إقامة ورش عمل ومؤتمر خاص لمناقشة الإيرادات ومتطلبات المحافظات



