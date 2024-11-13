2024-11-13 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعات

كشف محامون، أن هيئة محلفين أمريكية قضت اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، بدفع 42 مليون دولار تعويضاً لعراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب .

وبحسب ما نقلت "فرانس برس"، وتابعته "بغداد اليوم": "أمرت هيئة محلفين فدرالية متعاقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم".

وخلصت الهيئة إلى أن المتعاقد( CACI Premier Technology) ضالع في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.

وتزامنًا مع مرور عشرين عامًا على الغزو الأمريكي للعراق، توالت تقارير حقوقية سابقة منتقدةً تجاهل الولايات المتحدة لحقوق المعتقلين الذين تعرّضوا لانتهاكات في سجن أبو غريب.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير نشرته مؤخراً، أنه "بالرغم من مرور عشرين عامًا على غزو العراق، فإنه لم يتم تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب على أيدي القوات الأمريكية بعد".

وبحسب تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد احتجزت الولايات المتحدة آلاف الرجال والنساء والأطفال في سجن أبو غريب، وقُدر أن ما بين 70 و 90% من المعتقلين، في عام 2003، تم اعتقالهم عن طريق الخطأ.

المصدر: فرانس برس